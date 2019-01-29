Источник: «ПСЖ» не может договориться с агентами Паредеса

«ПСЖ» не может достичь соглашения с агентами Леандро Паредеса, сообщает Le Parisien. По информации издания, переговоры продолжаются уже несколько часов. Французский клуб не может договориться с представителями полузащитника «Зенита» о комиссионных.

Ранее сообщалось, что Паредес уже в Париже и выбрал в клубе восьмой номер. Объявить о трансфере могли в воскресенье, но спортивный директор парижан Антеро Энрике решил провести дополнительные переговоры по некоторым пунктам, по которым уже была достигнута договорённость.

Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов. Аргентинец подпишет с клубом контракт на 4,5 года.

В этом сезоне 24-летний Паредес принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей и двух результативных передач.