«Галатасарай» готов взять у «Спартака» Зе Луиша в аренду

Как стало известно «Чемпионату», турецкий «Галатасарай» готов взять нападающего «Спартака» Зе Луиша в аренду с правом выкупа или заплатить за трансфер по частям. «Галатасарай» не может позволить себе полноценный трансфер нападающего красно-белых в нынешнее трансферное окно, так как из-за этого у клуба могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей. «Галатасарай» активно ищет нападающего, и Зе Луиш – один из кандидатов на эту позицию. При этом период дозаявок в турецком чемпионате заканчивается 31 января.

Ранее сообщалось об отказе москвичей продавать Зе Луиша за € 7,5 млн. По информации Futbol Arena, турецкий клуб уже увеличил предложение до € 10 млн. Отмечалось, что «Спартак» хочет получить за форварда 15 млн, но может согласиться и на меньшую сумму.