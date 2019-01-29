«Галатасарай», интересующийся Зе Луишем, предложил € 9 млн за нападающего Дьяна

«Галатасарай», который в зимнее трансферное окно активно ищет нападающего, предложил € 9 млн за нападающего «Касымпаши» Мбайе Дьяна. Как сообщает Hurriyet, руководство «Касымпаши» в свою очередь рассчитывает выручить за форварда, который в этом сезоне в 17 матчах забил 20 мячей, € 12 млн.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Галатасарай» готов взять нападающего «Спартака» Зе Луиша в аренду с правом выкупа или заплатить за трансфер по частям. Турецкий клуб не может позволить себе полноценный трансфер нападающего красно-белых в нынешнее трансферное окно, так как из-за этого у команды могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей (два — с пенальти) и получил три жёлтые карточки.