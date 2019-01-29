Воронин: Семак не стал бы приглашать Ракицкого, чтобы посадить его на лавку

Бывший футболист сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит».

«Ракицкий стабильно выступал и за сборную, и за клуб, он сможет усилить «Зенит». Он знает язык, здесь тот же менталитет, так что проблем с адаптацией у него не будет. Также в тренерском штабе работает Анатолий Тимощук, они вместе выступали за «Шахтёр».

В «Зените» довольно большая группа защитников, есть и Иванович, и Мевля, но Семак знает, для чего делает этот трансфер. Он не стал бы приглашать игрока за такие деньги и на такие условия, чтобы посадить его на лавку», – сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.

Напомним, что 29-летний Ракицкий подписал контракт с «Зенитом» на два с половиной года.

«Теперь Семак должен быть доволен». Мнение обозревателя «Чемпионата» Олега Лысенко о последних трансферах «Зенита» читайте в нашем телеграм-канале.