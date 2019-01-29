ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Норшелланном»

ЦСКА в своём официальном «твиттере» опубликовал основной состав на предстоящий товарищеский матч с датской командой «Норшелланн», который состоится сегодня, 29 января, и начнётся в 19:00 мск.



Состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Абель Эрнандес, Фёдор Чалов.



ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30 очками в активе. Выше «армейцев» располагаются лишь «Зенит» (34) и «Краснодар» (33).



В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА предстоит встретиться с тульским «Арсеналом». Игра пройдёт в Туле 3 марта. С календарём Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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