«Челси» планирует купить Ракитича

Лондонский «Челси» проявляет интерес к полузащитнику каталонскиой «Барселоны» Ивану Ракитичу. Английский клуб попытается договориться о трансфере предстоящим летом, сообщает Sport.es.

Действующий контракт Ракитича с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры 30-летний хорват забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах.

«Челси», набрав 47 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче 24-го тура команда Маурицио Сарри сыграет с «Борнмутом». Встреча состоится в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» 30 января и начнётся в 22:45 мск.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Барселоны» Денис Суарес близок к переходу в лондонский «Арсенал».