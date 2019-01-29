Гончаренко — о матче с «Норшелланном»: не могу сказать, что чем-то недоволен

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча с датским клубом «Норшелланн» (2:1).

«Не могу сказать, что чем-то недоволен, потому что, когда команда находится под нагрузками, нужно проявлять морально-волевые качества. Это и происходит со многими футболистами. Доволен, что игроки, которые много пропустили — Бистрович, Ахметов и Эрнандес, улучшают свою форму. Сейчас мы пробуем разные сочетания.

Доволен также, что соперник был организован и агрессивен, заставлял принимать быстрые решения. Сейчас важно, что ЦСКА имеет резерв, чтобы совершать ошибки. Здесь надо набивать шишки, например в вопросах выхода из обороны, игре между линиями, предотвращении контратак и проведении своих быстрых атак. Например, в быстрой атаке сегодня забил Обляков.

Команда выдержала высокий темп, несмотря на нагрузки? В этом мы не сомневаемся, это тяжело футболистам головой принимать, а потом, когда начинают бегать последние 15—20 минут, они понимают своё преимущество.

Сегодня вы видели, что Бийол играл в защите. Эта нехарактерная для него позиция, где-то, может, он растерялся. У нас в центре поля могут сыграть Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич, поэтому молодому Бийолу нужно давать практику. Мы остановились на том, что ему лучше играть в центре защиты, но сейчас нужно набить шишки на ошибках, чтобы улучшить свою игру, это сейчас и происходит», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.