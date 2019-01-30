Сульшер: «Манчестер Юнайтед» слишком поздно начал играть настойчиво

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от домашнего матча 24-го тура АПЛ с «Бёрнли». За три минуты до окончания основного времени манкунианцы уступали в счёте 0:2, но смогли забить два мяча и уйти от поражения.



«Когда я шёл сюда, меня часто останавливали сотрудники клуба и говорили: „Отличный бойцовский дух. Вы отлично отыгрались“. Я рад, что мы набрали одно очко, но могли получить и три балла, но нам уже не хватило времени. Мы слишком поздно начали играть настойчиво.



Это для нас урок. Зато теперь у вас есть ответ на вопрос: „Сможет ли команда отыграться, если будет проигрывать в один-два мяча?“. Я доволен, как мы отреагировали», — цитирует Сульшера The Independent.



«МЮ», набрав 45 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Бёрнли» (23) — 15-е.

«МЮ» забил два гола в концовке за пять минут и вырвал ничью в матче с «Бёрнли»