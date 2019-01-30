Жардим призвал руководство «Монако» сократить состав команды

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после поражения в матче 1/2 финала Кубка французской лиги с «Генгамом» (2:2, серия пенальти — 4:5) рассказал о необходимости пересмотра состава команды.

«Возможно, у «Монако» ещё будут трансферы. Я попросил руководство клуба сократить состав. Не могу допустить, чтобы в команде было много футболистов, которые будут недовольны тем, что редко выходят на поле. Также нам необходимо усилить команду.

Последнее слово за руководством. Это мои пожелания. Мы все хотим, чтобы «Монако» стал играть лучше. Команде требуются футболисты для повышения качественной конкуренции», — приводит слова Жардима L`Equipe.

Напомним, Жардим вернулся в «Монако» спустя три месяца после увольнения, сменив на должности главного тренера Тьерри Анри.

Монегаски, набрав 15 очков, занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.