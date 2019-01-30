«Эвертон» принял новое предложение «ПСЖ» по Гейе

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе может в ближайшее время стать футболистом «Пари Сен-Жермен».



Как сообщает Sky Sports со ссылкой на французские СМИ, ливерпульский клуб принял последнее предложение парижан в размере € 30 млн плюс бонусы. Теперь сторонам предстоит договориться о структуре выплат.



Ранее в прессе появлялась информация, согласно которой «Эвертон» планировал отклонить предложение «ПСЖ». При этом окружение Гейе считало, что сделка состоится.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил € 24 млн за 29-летнего хавбека, но получил отказ. Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. «Эвертон» после 24 туров занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.

«ПСЖ» сделал «Эвертону» улучшенное предложение по Гейе