Эрнандес: на сборе ЦСКА нет ничего лучше, чем бросить Гранеро в джакузи со льдом

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о нагрузках на сборе команды в Испании, а также пошутил, что игроки команды мечтают снова бросить в джакузи со льдом своего тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.

«Самое забавное на сборе — бросить Паулино в джакузи со льдом. Нет ничего лучше этого, потому что он каждый день заставляет нас работать на максимуме возможностей. Мы уже в полном изнеможении от этих нагрузок. Так что это совершенно точно не последнее купание Гранеро. Я в этом абсолютно уверен», — цитирует Эрнандеса официальный сайт ЦСКА.

Гранеро работал в ЦСКА на протяжении восьми с половиной лет и покинул команду летом 2018 года. В этом месяце «армейцы» объявили о возвращении в клуб испанского специалиста.