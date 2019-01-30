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«Ливерпуль» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся 30 января в 23:00

«Ливерпуль» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся 30 января в 23:00
Футбол / Англия

Сегодня, 30 января, на стадионе «Энфилд» состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистентами главного судьи выступят Стивен Чайлд и Ли Беттс. Резервным рефери на матч назначен Дэвид Кут.

После 23 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Лестер» (31) — на 10-й строчке. Посмотреть полную турнирную таблицу можно на «Чемпионате».

В прошлом туре АПЛ «Лестер» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» (3:4), а «Ливерпуль» на своём поле оказался сильнее «Кристал Пэлас» (4:3).

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