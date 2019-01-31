Гасперини – о разгроме «Ювентуса»: произошло что-то невероятное

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу над «Ювентусом» (3:0) в четвертьфинале Кубка Италии.

«Произошло что-то невероятное, даже самый оптимистичный фанат «Аталанты» не мог предсказать такую победу. Мы много раз встречались с «Ювентусом», иногда могли добиться ничейного результата. Так что было тяжело даже надеяться на счёт 3:0.

Я не мог просить о большем, имею в виду не только результат, но также нашу страсть, стиль игры и её качество. Люди думают, что «Аталанта» просто бегает по полю, но это не так. Мы тоже можем действовать агрессивно и интенсивно. Но этого недостаточно, чтобы рисковать, необходим класс. Нельзя обыграть «Ювентус» без талантливых футболистов в своём составе, у «Аталанты» есть такие игроки», — цитирует Гасперини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.