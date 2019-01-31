Ковач: сейчас «Баварии» нет смысла покупать кого-то ещё

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач дал понять, что болельщикам не стоит ожидать новых приобретений до закрытия зимнего трансферного окна.

«Понятно, что другие клубы не хотят, чтобы их хорошие футболисты уходили. Сейчас у нас большой состав, и почти все игроки снова в форме.

Франк Рибери и Арьен Роббен возобновили тренировки с командой, так что мне в любом случае придётся оставить одного или двух игроков вне заявки. Нет никакого смысла покупать ещё третьего или четвёртого футболиста.

У нас отличная команда с хорошими игроками. Будем использовать их до конца нынешнего сезона», — приводит слова Ковача Sky Sports.

Напомним, в это трансферное окно «Бавария» хотела приобрести нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои, однако лондонский клуб отказался продавать 18-летнего игрока.