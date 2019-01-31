Кэхилл отказался от предложений «Ювентуса», «Монако» и «Фулхэма»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл отказался покидать лондонский клуб ради перехода в туринский «Ювентус», «Монако» и «Фулхэм», сообщает Sky Sports.

По информации издания, руководство «Челси» недавно договорилось с «Фулхэмом» о трансфере, однако команда Клаудио Раньери не сумела согласовать с 33-летним защитником условия личного контракта.

В январе Кэхилл также получил предложения от «Ювентуса» и «Монако», но в итоге не согласился на переход ни в один из клубов.

Гари намерен остаться в «Челси» и сражаться за место в команде Маурицио Сарри.

Контракт Кэхилла с лондонцами рассчитан до 30 июня. Защитник выступает в столичном клубе с января 2012 года.

«Челси», набрав 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.