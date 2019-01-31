Хавбек «Боки» Барриос прошёл медосмотр для трансфера в «Зенит»

Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Вилмар Барриос в ближайшее время завершит переход в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Спортивное агентство, представляющее интересы 25-летнего колумбийца, на своей странице в «Инстаграме» опубликовало фото и видео с медосмотра, который игрок прошёл в одной из клиник Барселоны.

Вилмар Барриос на медосмотре в барселонской клинике Фото: страница Posso Futbol в «Инстаграме»

Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил трансферное предложение по Барриосу до € 15 млн плюс € 2 млн. «Бока» якобы хочет получить за хавбека € 16 млн плюс бонусы и перенаправить «Зениту» счёт за оплату налогов.

Вилмар перешёл в «Боку» летом 2016 года из колумбийского клуба «Депортес Толима». Сумма трансфера составила € 2,6 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах чемпионата Аргентины.