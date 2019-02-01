Дзагоев и Сигурдссон вернулись к тренировкам в общей группе ЦСКА

Московский ЦСКА продолжает подготовку ко второй половине сезона на втором сборе в Кампоаморе. После одного восстановительного занятия сегодня, 1 февраля, «армейский» клуб вернулся в режим двухразовых тренировок. В утреннем занятии приняли участие полузащитники Алан Дзагоев и Арнор Сигурдссон, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



Второй сбор ЦСКА завершится 7 февраля. Третий сбор подопечные Виктора Гончаренко также проведёт в Испании. Он пройдёт с 11 по 23 февраля.



После 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 3 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».

Футболисты ЦСКА искупали Гранеро в ледяной воде на сборе в Кампоаморе