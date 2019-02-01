Бистрович: самые запоминающиеся матчи в 2018 году — с «Реалом» и «Арсеналом»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о самых запоминающихся матчах 2018 года.



«Матч с „Реалом“ на „Сантьяго Бернабеу“ ждал с особенным нетерпением. Даже сказал физиотерапевтам ЦСКА, что мне нужно быть на сто процентов готовым к этому матчу. Тони Тапия и Давид Диас очень помогли мне в этом.



Самые запоминающиеся матчи в 2018 году — с „Реалом“ и лондонским „Арсеналом“. Матч с „Арсеналом“ был первым, когда я вышел в стартовом составе. После той игры стал проводить на поле все больше времени, и это очень важно. А победа в матче с „Реалом“ — историческое событие, яркая страница в истории клуба», — приводит слова Бистровича Bobsoccer.



Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 10 матчах за ЦСКА в РПЛ, забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.

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