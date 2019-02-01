Сигурдссон: наслаждаюсь каждой секундой в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от пребывания в составе московской команды.



«Доволен, как всё складывается. Это были очень хорошие полгода. Наслаждаюсь каждой секундой в ЦСКА. У меня есть доверие тренера, и это важно, стараюсь его оправдывать. Мы неплохо выступили в первой части сезона, но сделано еще только полдела.



Мы должны думать только о следующей игре. Отыграли, набрали три очка — движемся дальше. Считаю, нельзя заглядывать далеко. Конечно, в голове должно быть понимание того, какова главная цель. Все знают, что это за цель: мы будем бороться за самые высокие места. Но мысли нужно концентрировать только на ближайшей задаче, будь это очередной день сбора, товарищеский матч или официальная игра», — приводит слова Сигурдссона официальный сайт «армейцев».



Сигурдссон перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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