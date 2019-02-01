Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Барселоной»

«Валенсия» в «Твиттере» опубликовала заявку команды на матч 22-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча состоится завтра, 2 февраля, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. В заявку «Валенсии» на эту встречу попал российский полузащитник Денис Черышев.



«Валенсия»: Нету, Хайме Доменек, Кристиано Пиччини, Эсекьель Гарай, Тони Лато, Габриэль Паулиста, Факундо Ронкалья, Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Жоффре Кондогбиа, Денис Черышев, Даниэль Васс, Ферран Торрес, Карлос Солер, Ли Кан Ин, Родриго, Кевин Гамейро, Санти Мина.



«Валенсия» набрала 29 очков в 21 матче и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (49) — на 1-м месте в таблице Примеры.

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