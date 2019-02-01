Силлессен получил травму на тренировке «Барселоны»

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен получил травму во время тренировки каталонской команды, которая состоялась сегодня, 1 февраля, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, голландский вратарь, вероятнее всего, пропустит полуфинальные матчи Кубка Испании с мадридским «Реалом». В ближайшее время Силлессен пройдёт медицинское обследование, в ходе которого будет установлена тяжесть повреждения, а также будет определён срок восстановления футболиста.



Завтра, 2 февраля, «Барселона» сыграет с «Валенсией» в матче 22-го тура испанской Примеры. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.«Валенсия» набрала 29 очков в 21 матче и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (49) — на 1-м месте в таблице Примеры.

Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Барселоной»