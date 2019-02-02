Гулиев: от «Спартака» все ждут не только побед, но и красивого футбола

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев рассказал о победе в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер» и возвращении в столичный клуб.

«Лично для меня — такой формат сборов гораздо интереснее. Конечно, лучше принять участие в подобном турнире, чем просто проводить товарищеские матчи. Когда на кону стоит трофей, хоть и неофициальный — настрой всё равно другой, иная мотивация и эмоции. А с учётом того что мы ещё и выиграли этот Кубок, радостно вдвойне. Этот результат добавляет нам уверенности в своих силах. Хорошо, что такой турнир появился.

Согласен ли я, что стиль игры команды изменился? Конечно. Можно выиграть трофей без красивой игры и не получить никакого удовольствия. Очень здорово, когда к результату добавляется ещё и эстетическая составляющая. От «Спартака» все ждут не только побед, но и красивого футбола.

Как далось возвращение в «Спартак»? Стоит понимать, что «Спартак» для меня — не новая команда и не новый коллектив. С большинством людей я уже был знаком. Так что как такового момента адаптации не было. Что касается игры на поле — после двух лет отсутствия было немного непривычно. Но я чувствую, что от матча к матчу всё больше подстраиваюсь под игровой стиль и привыкаю ко всем требованиям», — приводят слова Гулиева «Известия».