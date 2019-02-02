Защитнику «Ливерпуля» Гомесу может потребоваться операция

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес продолжает восстановление после перелома левой ноги, полученного в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (3:1), который состоялся в начале декабря 2018 года, сообщает Goal.com.



По словам главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, английскому футболисту может потребоваться хирургическое вмешательство и в настоящий момент сроки возвращения игрока в строй остаются неизвестными. Об этом немецкий специалист заявил на пресс-конференции перед встречей с «Вест Хэм Юнайтед» в 25-м туре чемпионата Англии.



После матча с «Бёрнли», в котором Гомес получил травму, сообщалось, что восстановление займёт около шести недель, однако затем возвращение защитника в строй несколько раз откладывалось.

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