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Уорнок: после трагедии с Салой один или два игрока отказались от перехода в клуб

Уорнок: после трагедии с Салой один или два игрока отказались от перехода в клуб
Футбол / Англия

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок признался, что клуб не смог найти замену пропавшему Эмилиано Сале, потому что некоторые футболисты отказались переходить в клуб после трагедии.

«Один или два игрока, с которыми мы вели переговоры, не захотели переходить в клуб при таких обстоятельствах. Они изменили решение и отказались от перехода в „Кардифф“ после того, что произошло. Для нас это было очень сложное трансферное окно», — приводит слова Уорнока Daily Mail.

Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в это зимнее трансферное окно. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

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