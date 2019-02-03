Тренер «Кардиффа»: Сала гордился бы нами в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок вспомнил форварда Эмилиано Салу после победы в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:0).



«Сала гордился бы нами этим вечером. Эмилиано был отличным человеком. Впервые я встретил его несколько месяцев назад и сразу был впечатлён его характером. Я стал его поклонником. В матче с „Борнмутом“ болельщики были на высоте. Это был очень эмоциональный момент для всех нас. Публика была необычайной. Было крайне важно одержать победу», — приводит слова Уорнока AFP.



Напомним, перед началом матча болельщики «Кардиффа» провели акцию памяти в честь Салы, который должен был перейти в валлийский клуб из «Нанта». 29 января Сала должен был сыграть за «Кардифф Сити» в матче с «Арсеналом». Однако на следующий день после трансфера из «Нанта» частный самолёт с футболистом на борту пропал вблизи Нормандских островов. Воздушное судно до сих пор не найдено, а поиски были возобновлены только после сбора дополнительных средств.

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