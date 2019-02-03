Эмери: «Арсенал» не собирается отсиживаться в обороне в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал предстоящий матч 25-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».



«Манчестер Сити» навязывает свой стиль в каждом матче, и это понятно — всем хочется играть в свой футбол. Будет очень тяжело сломать их план на игру и навязать свой стиль, однако можно сделать так, чтобы их футбол пошёл нам на пользу. Так, например, поступили «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас».



Многие команды играют очень глубоко в защите против «Ман Сити», потому что только так они имеют шансы победить, однако мы не собираемся отсиживаться в обороне», — цитирует Эмери Goal.com.



Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится сегодня, 3 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Горожане» после 24 туров занимают второе место, имея в активе 56 очков. «Канониры» (47) — шестые.

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