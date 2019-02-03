Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СПАЛ — «Торино». 03 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Эмери: «Арсенал» не собирается отсиживаться в обороне в матче с «Манчестер Сити»

Эмери: «Арсенал» не собирается отсиживаться в обороне в матче с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал предстоящий матч 25-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» навязывает свой стиль в каждом матче, и это понятно — всем хочется играть в свой футбол. Будет очень тяжело сломать их план на игру и навязать свой стиль, однако можно сделать так, чтобы их футбол пошёл нам на пользу. Так, например, поступили «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас».

Многие команды играют очень глубоко в защите против «Ман Сити», потому что только так они имеют шансы победить, однако мы не собираемся отсиживаться в обороне», — цитирует Эмери Goal.com.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится сегодня, 3 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Горожане» после 24 туров занимают второе место, имея в активе 56 очков. «Канониры» (47) — шестые.

Эмери: не думаю, что среди тренеров есть кто-то лучше Гвардиолы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент