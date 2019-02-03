«Реал» — «Алавес»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 22-го тура испанской Примеры. Встретятся «Реал» и «Алавес». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ассистентами главного судьи выступят Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервным рефери на матч назначен Алексис Карлос Пулидо Сантана.



В 21 туре «Реал» набрал 39 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (32) располагается на 6-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования является «Барселона», набравшая 50 очков в 22 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Алавес» на «Чемпионате»