Нисимура: каждый день очень много тренируемся, жизнь у нас предельно насыщенная

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал о сборе команды в испанском Кампоаморе.

«Мы каждый день очень много тренируемся, жизнь у нас предельно насыщенная. Нагрузки здесь приличные, нельзя сказать, чтобы я переносил их легко. Если тренеры дают тяжёлую тренировку, тяжело всем. Понимаю, что делаю всё это в первую очередь для себя, поэтому выкладываюсь на все сто.



С тренерским штабом контакт очень хороший, с товарищами по команде — тоже, но хотелось бы общаться с ними больше. Все-таки языковой барьер пока присутствует. Каждый день работаю над тем, чтобы улучшить взаимопонимание с партнерами как на поле, так и за его пределами, быть с ними на одной волне, ведь это поможет успешно выступать в официальных матчах», — приводит слова Нисимуры официальный сайт клуба.