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Ноубл: «Вест Хэм» напугал «Ливерпуль», именно так надо делать с топ-клубами

Ноубл: «Вест Хэм» напугал «Ливерпуль», именно так надо делать с топ-клубами
Футбол / Англия

Полузащитник и капитан «Вест Хэм Юнайтед» Марк Ноубл оценил выступление команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1).

«Январь оказался неудачным месяцем для нас. Сегодня мы потрясающе оборонялись и, возможно, даже заслужили победу. Нельзя играть с футболистами «Ливерпуля» один в один, их невозможно переиграть в пас. Чтобы их остановить, необходимо быть в хорошей форме.

Мы их напугали. Именно так надо делать с топ-клубами. Но я разочарован, что нам не удалось победить. Мы разочарованы, поскольку соперник забил из очевидного офсайда. Мы же отличились после великолепного розыгрыша штрафного, но не сумели забить второй гол», — приводит слова Ноубла BBC.

После 25 туров «Ливерпуль», набрав 62 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв мерсисайдцев от идущего вторым «Манчестер Сити» теперь составляет три очка. «Вест Хэм Юнайтед» (32) остался на 12-м месте.

«Ливерпуль» снова теряет очки. «Манчестер Сити» уже близко
Команде Клоппа ещё повезло: она забила гол из офсайда.
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