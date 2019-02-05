Ноубл: «Вест Хэм» напугал «Ливерпуль», именно так надо делать с топ-клубами

Полузащитник и капитан «Вест Хэм Юнайтед» Марк Ноубл оценил выступление команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1).



«Январь оказался неудачным месяцем для нас. Сегодня мы потрясающе оборонялись и, возможно, даже заслужили победу. Нельзя играть с футболистами «Ливерпуля» один в один, их невозможно переиграть в пас. Чтобы их остановить, необходимо быть в хорошей форме.



Мы их напугали. Именно так надо делать с топ-клубами. Но я разочарован, что нам не удалось победить. Мы разочарованы, поскольку соперник забил из очевидного офсайда. Мы же отличились после великолепного розыгрыша штрафного, но не сумели забить второй гол», — приводит слова Ноубла BBC.



После 25 туров «Ливерпуль», набрав 62 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв мерсисайдцев от идущего вторым «Манчестер Сити» теперь составляет три очка. «Вест Хэм Юнайтед» (32) остался на 12-м месте.

«Ливерпуль» снова теряет очки. «Манчестер Сити» уже близко Команде Клоппа ещё повезло: она забила гол из офсайда.