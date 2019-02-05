Хагуш: Дзюба как в «Зенит» перешёл — всё, стал не тот Дзюба

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш считает своего бывшего партнёра по команде Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в 2018 году, но отметил, что после возвращения в «Зенит» форвард сбавил обороты.



«Лучший футболист России? В 2018-м я бы назвал Дзюбу. Именно тогда, когда он играл в Туле. Как в «Зенит» перешёл — всё, стал не тот Дзюба. Когда провожали его из Тулы, ничего особенного ему не желали — просто удачи в сборной. Артём пришёл к нам, когда у него был непростой период в жизни, и реально доказал, что он хороший футболист. Сначала в Туле, а потом уже в сборной», — цитирует Хагуша «Команда России».



Дзюба в сезоне-2017/18 провёл 10 матчей за «Арсенал» в РПЛ и забил шесть мячей. В нынешнем сезоне в 16 матчах он забил пять голов.

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