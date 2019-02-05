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Дзюба: «Фенербахче» активно провёл трансферную кампанию, не ждём лёгкой прогулки

Дзюба: «Фенербахче» активно провёл трансферную кампанию, не ждём лёгкой прогулки
Футбол / Лига Европы

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким клубом «Фенербахче». Игра состоится 12 февраля в Турции. Ответный матч между командами пройдёт 21 февраля в Санкт-Петербурге.

«Видел, что «Фенербахче» активно провёл трансферную кампанию. Конечно, слышал и о переходе Мозеса. Поэтому мы точно не ждём лёгкой прогулки в предстоящих играх со стамбульским клубом», – приводят слова Дзюбы «Известия».

После 20 туров «Фенербахче» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 23 очка. Подопечные Сергея Семака по итогам 17 туров единолично возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая «Краснодар» на три балла.

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