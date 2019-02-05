«Интер» избежал наказания за расистские кричалки фанатов в матче с «Болоньей»

Миланский «Интер» избежал наказания за расистские кричалки болельщиков во время матча 22-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (0:1), сообщает Football Italia. Напомним, фанаты выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника «Болоньи» Ибраима Мбайе.



По информации источника, дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии подтвердил, что кричалки фанатов носили расистский характер, однако отметил, что оскорбления были заглушены свистом других болельщиков «Интера», которые сочли подобное поведение неуместным и выразили своё неодобрение.



Напомним, в нынешнем сезоне «Интер» уже был наказан двумя матчами при пустых трибунах за расистские оскорбления со стороны болельщиков миланского клуба в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

«Интер» проиграл «Болонье», продлив серию без побед до трёх матчей