Видео. Кокорина и Мамаева доставили в суд

Сегодня, 6 февраля, суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина до 8 апреля. Обоих футболистов уже доставили в Тверской суд Москвы.

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Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено сегодня, 6 февраля. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».