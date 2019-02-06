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Давинсон Санчес: «Тоттенхэм» остаётся сильной командой, несмотря на травмы

Давинсон Санчес: «Тоттенхэм» остаётся сильной командой, несмотря на травмы
Футбол / Англия

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Давинсон Санчес заявил, что гордится лондонским клубом, который продолжает успешно выступать в чемпионате Англии, несмотря на кадровые потери из-за травм. В матче 25-го тура английской Премьер-лиги лондонцы нанесли поражение «Ньюкаслу» со счётом 1:0.

«Конечно, Кейн и Деле Алли — важные игроки для нашего клуба. Но мы остаётмся сильной командой, у нас много игроков, которые могут создавать моменты и забивать, Льоренте, Лукас Моура, Эрик Ламела. Также в атаке может сыграть Кристиан Эриксен. Команда продолжает бороться, что является ключевым показателем.

Сон Хын Мин очень важен. Мы знали, что ему предстоит уехать на Кубок Азии. Конечно, мы счастливы, что он вернулся», — приводит слова Санчеса пресс-служба «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» и обошёл «Манчестер Сити» в таблице АПЛ
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