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Лингард поведал, о чём Сульшер говорит игрокам «МЮ» перед каждым матчем

Лингард поведал, о чём Сульшер говорит игрокам «МЮ» перед каждым матчем
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, о чём говорит главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер перед каждым матчем. Норвежский специалист возглавил манкунианцев после увольнения Жозе Моуринью. Под его руководством клуб сыграл восемь матчей в Премьер-лиге, одержав семь побед и один раз сыграв вничью.

«Он говорит нам: «Наслаждайтесь игрой. Играйте с улыбкой на лице, играйте в атакующий футбол и выигрывайте матч», — цитирует Лингарда The Telegraph.

Подопечные Сульшера после 25 туров занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 баллов. В 26-м туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против «Фулхэма». Эта встреча состоится 9 февраля на стадионе «Крэйвен Коттедж».

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