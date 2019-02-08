«Лацио» обыграл «Эмполи» в матче Серии А

В матче 23-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» принимал «Эмполи». Встреча прошла в Риме не стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий Фелипе Кайседо, реализовавший пенальти на 42-й минуте.
Видео гола можно посмотреть на «Чемпионате».
«Лацио» одержал вторую подряд победу в Серии А. Для «Эмполи» это поражение стало шестым в последних восьми играх.
Римский клуб, набрав 38 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, команда из Эмполи (18) — 17-е.
В следующем туре «Лацио» на выезде встретится с «Дженоа», а «Эмполи» дома примет «Сассуоло». Оба матча состоятся 17 февраля.
Статистика игроков итальянского первенства доступна на «Чемпионате».
Источник: Мевля попросил «Эмполи» расторгнуть контракт