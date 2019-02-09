«Спартак» — «Слован»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 9 февраля, состоится товарищеский матч. Встретятся московский «Спартак» и братиславский «Слован». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В настоящий момент красно-белые проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. Ранее подопечные Олега Кононова сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а позже провели товарищеский матч с казахстанским «Актобе» (2:2). 12 февраля «Спартак» встретится с клубом «Мура» из Словении.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В первой игре после зимнего перерыва «Спартак» встретится с «Краснодаром».