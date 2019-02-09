«Спартак» — «Слован»: Глушаков, Айртон и Ханни начнут матч с первых минут

Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Олегом Кононовым определился с составом на товарищеский матч с братиславским «Слованом».

Вратарь: Селихов.

Защитники: Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов.

Полузащитники: Глушаков (капитан), Зобнин, Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Адриано, Роша.

Запасные: Максименко, Комбаров, Кутепов, Гапонов, Гулиев, Фернандо, Глушенков, Игнатов, Ломовицкий, Полубояринов, Ташаев, Мелкадзе.

Матч «Спартак» — «Слован» состоится сегодня, 9 февраля, и начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В первой игре после зимнего перерыва красно-белые встретятся с «Краснодаром».