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«Монпелье» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Монпелье» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Футбол / Франция

Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Стад де ла Моссон» состоится матч 24-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» — «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу команд обслужит бригада арбитров во главе с Франком Шнедером. Ассистентами главного судьи будут Джемель Зитуни и Николя Эннино. В качестве резервного рефери выступит Лахдар Эль-Бедуи.

«Монпелье» набрал 36 очков в 22 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» (18) располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 59 очков в 22 матчах.

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