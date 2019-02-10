Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Болонья» — «Дженоа». 10 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Болонья» и «Дженоа» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

«Болонья» и «Дженоа» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Футбол / Италия

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Дженоа». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Болоньи» Маттиа Дестро, отличившийся на 17-й минуте после передачи полузащитника Андреа Поли. До перерыва хавбек «Дженоа» Лукас Лерагер сравнял счёт, голевой пас отдал полузащитник Дарко Лазович.

«Дженоа», набрав 25 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Болонья» (18) — 18-е.

В 24-м туре итальянского первенства «Дженоа» на домашнем стадионе 17 февраля примет римское «Лацио», а «Болонья» на следующий день в гостях сыграет с «Ромой».

Календарь матчей Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 23-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Болонья
Болонья
1 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 – Дестро – 17, 1:1 – Лерагер – 33
«Ювентус» рассматривает Иско и Хамеса в качестве замены Дибале
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент