Гётце: вижу много положительных вещей в ничьей с «Хоффенхаймом»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце прокомментировал результат домашнего матча 21-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:3).

До середины второго тайма дортмундцы выигрывали со счётом 3:0, но затем в течение 12 минут пропустили три гола.

«Мы играли очень хорошо на протяжении большого отрезка, вели со счётом 3:0 и получили шанс забить ещё. В домашнем матче этого должно хватить, чтобы обыграть такую хорошую команду, как «Хоффенхайм».

Мне горько, что не сумели довести дело до конца. Нам нужно действовать лучше и более эффективно. Несмотря на всё это, вижу в ничьей много положительных вещей», — приводит слова Гётце пресс-служба «Боруссии».

Дортмундский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Гермении. На втором месте находится «Бавария», в активе которой на пять очков меньше.