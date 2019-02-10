Аллегри: Дибала и Криштиану Роналду могут играть вместе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 23-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (3:0).

«У «Сассуоло» сильная полузащита, они любят владеть мячом. Мы допускали ошибки, нашему голкиперу пришлось спасать нас, чтобы счёт оставался равным.

Я решил использовать Бернардески против Сенси, чтобы ограничить его активность, это помогло. Дибала? Он может играть вместе с Роналду, они будут играть в паре и в будущем.

«Сассуоло» — хорошая команда, нам надо было выбрать сбалансированную расстановку. Важно находить правильный баланс. Напримеро, Манджукич хорошо сочетается с Роналду и Дибалой, а Матюиди успешнее действует с Пьяничем. Мы и дальше будем стараться добиться баланса», — цитирует Аллегри Sky Sports.