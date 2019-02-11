П. Шмейхель: у «Лестера» нет тренера, при котором команда играла бы на максимуме

Петер Шмейхель, бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и отец вратаря «Лестер Сити» Каспера Шмейхеля, выразил мнение, что главный тренер «лис» Клод Пюэль не подходит команде, а также поделился мыслями о будущем своего сына.



«Лестер» – отличный клуб. У них есть хорошие футболисты, но нет тренера, при котором они показывали бы свой максимум. Как только они разберутся со своими проблемами – можете сами для себя определить, что я имею в виду, – «Лестер» окажется на пятом-восьмом месте, где они и должны быть.



Что касается Каспера – конечно, он хочет бросать себе вызов, как и любой другой футболист. Но не думаю, что он бы хотел уехать в Европу. Он слишком сильно любит Англию и Премьер-лигу», — цитирует Шмейхеля The Sun со ссылкой на beIN Sports.

Пюэль: «Лестер» мог не только не проиграть «Тоттенхэму», но и победить