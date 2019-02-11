Нападающий «Зенита» Антон Заболотный отметил, что никто из критиков не высказывался о нём негативно при личной встрече.
«Вот честно! Я год в «Зените», сколько оскорблений писали, но ни один человек ко мне не подошёл и не сказал ничего плохого или просто равнодушного. Ни один! Все только: «Можно с вами сфотографироваться?», «Ты – красавчик».
За последнее время меня критиковали Уткин, Орлов, Кобелев, Рейнгольд, Лахиялов? Я не обращал на это внимания. Всегда есть недовольные. Ни на кого не держу обид. Это просто мнение людей», — сказал Заболотный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
27-летний Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Заболотный: про меня писали оскорбления, а вживую говорили: «Ты красавчик!»