Заболотный: про меня писали оскорбления, а вживую говорили: «Ты красавчик!»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный отметил, что никто из критиков не высказывался о нём негативно при личной встрече.



«Вот честно! Я год в «Зените», сколько оскорблений писали, но ни один человек ко мне не подошёл и не сказал ничего плохого или просто равнодушного. Ни один! Все только: «Можно с вами сфотографироваться?», «Ты – красавчик».



За последнее время меня критиковали Уткин, Орлов, Кобелев, Рейнгольд, Лахиялов? Я не обращал на это внимания. Всегда есть недовольные. Ни на кого не держу обид. Это просто мнение людей», — сказал Заболотный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



27-летний Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, однако не сумел отметиться результативными действиями.

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