Пиняев: Сульшер сказал, что через два года буду играть на месте Лингарда

14-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев, прошедший две стажировки в «Манчестер Юнайтед», рассказал о знакомстве со звёздами команды. Ранее он выкладывал фотографии с Полем Погба, Джесси Лингардом и Хуаном Матой.

«В принципе, они все очень дружелюбные. Дают понять, что они невысоко, что они вот так стукнут тебе (отобьют пять. – Прим. «Чемпионата»). Погба во время тренировки подходит и хлопает по плечу. Приятный человек, на самом деле. Сульшер подколол, сказав: «Через два года ты будешь играть на месте Лингарда». Если они будут звать, конечно, буду ещё приезжать.

В прошлый приезд в Манчестер я забил пять мячей. На самом деле, несложно. Я забил пять мячей, и у меня ноги свело. Потому что до этого у меня была тренировка, тестирование в тренажёрном зале и только потом игра. Они стараются меня как можно больше нагрузить, чтобы понять мой настоящий уровень. Тренеры не запрещают брать игру на себя. В России всё только на результат. Здесь, если ты попытаешься обыграть и потеряешь, тебе ничего не скажут», — рассказал Пиняев в интервью YouТube-каналу «КраСава».