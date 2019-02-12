Набабкин: в перерыве матча с «Енисеем» получили от Гончаренко «пистон»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, каким деталям уделяет много внимания наставник команды Виктор Гончаренко.



«Гончаренко, скажем так, не мягкий тренер. Много внимания уделяет дисциплине. Ну и всем остальным необходимым качествам. Иногда возникает ощущение: сейчас кому-то или всей команде в раздевалке могут влепить (улыбается). В переносном смысле.



В последний раз Виктор Михайлович, наверное, в матче с «Енисеем» горячился. Не очень хорошо, скажем так, играли. Где-то почему-то подрасслабились, хотя на своём стадионе должны были полностью владеть инициативой и вести игру. Но что-то пошло не так, и в перерыве мы, конечно, получили «пистон». Может быть, что-то чуть-чуть наладилось, но не до конца.



Надеюсь, в будущем поводов для разносов не будет. Всё в наших силах. Если футболисты отдаются игре целиком, им не стыдно смотреть друг другу в глаза, то и главный тренер горячиться не будет», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, что матч ЦСКА — «Енисей» состоялся 8 декабря. Победу в нём одержали «армейцы» со счётом 2:1.