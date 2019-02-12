Марсело: уйду из «Реала», если стану не нужен, но верю, что меня не выгонят

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело сообщил, что он не собирается переходить в другой клуб по собственной инициативе.

«Я счастлив, снова обрел уверенность. У меня был сложный период в футболе и в клубе, но я продолжал работать и помогать своим товарищам по команде. Сейчас я чувствую себя хорошо. Мне пришлось восстанавливаться три раза за два месяца, но этот этап закончился. Теперь мне нужно играть, чтобы вернуться к своей оптимальной форме.



У меня не было проблем с критикой за 12 лет в «Реале», потому что я знаю, когда мне нужно становиться лучше и что делать для этого. Критика не влияет на меня, они могут говорить всё, что хотят, могут публиковать ложные новости, это футбол, но я всегда буду улыбаться.

Я уйду из «Реала», если стану не нужен, но верю, что меня не выгонят», — приводит слова Марсело AS.