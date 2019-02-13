Дани Алвес: «ПСЖ» должен лишиться девственности в Лиге чемпионов раз и навсегда

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес поделился мыслями о победе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0).



«Наша цель – победа во всех турнирах, в которых мы участвуем. Ради этого мы работаем каждый день. Конечно, если мы выиграем Лигу чемпионов, это будет здорово. Думаю, в этом сезоне «ПСЖ» должен лишиться девственности в этом турнире раз и навсегда.



Я не боюсь камбэков, потому что страх никогда не поможет достигнуть цели. Прошлое – это прошлое, а мы творим историю. У нас есть возможность выйти в следующий раунд, но для этого необходимо повторить то же выступление, что было в первом матче, потому что «Манчестер Юнайтед» обладает историей в этом турнире, которой нет у нас», — цитирует Алвеса Goal.com.



Ответный матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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