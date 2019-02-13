Старший брат Чалова перешёл в «Витебск»

Защитник Даниил Чалов, старший брат нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, стал футболистом «Витебска», сообщает пресс-служба белорусского клуба в «Инстаграме».



С 24-летним футболистом был подписан полноценный контракт, условия которого не разглашаются.



Даниил Чалов является воспитанником футбольной школы московского «Локомотива». За свою карьеру защитник успел поиграть за такие клубы, как СКА, «Мордовия», «Томь» и «Шинник».

Фёдор Чалов, которому в апреле исполнится 21 год, в настоящий момент возглавляет список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. На счету форварда 9 голов в 17 матчах – на два больше, чем у ближайшего преследователя в лице Зе Луиша («Спартак»). ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице первенства с 30 очками в активе.