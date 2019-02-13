Фабиньо: игрокам «Ливерпуля» нужно насладиться борьбой за чемпионство

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо призывает своих партнёров по команде получить удовольствие от борьбы за чемпионство в английской Премьер-лиге.

«Знаю, что выиграть чемпионат очень сложно, особенно в Англии. Но у нас в команде собрались опытные игроки.

Мы знаем, каково это — бороться за победу. Важно, что мы находимся в лидерах в этой части сезона. Но нам также не нужно постоянно думать о чемпионстве, это будет лишь давить.

Я провёл хороший сезон в «Монако», когда мы выиграли чемпионат. Мы забивали много голов, получали наслаждение от футбола. Надеюсь, что здесь будет то же самое. Наслаждайтесь футболом, выходите на поле в хорошем настроении, нужно идти шаг за шагом», — приводит слова Фабиньо пресс-служба «Монако».